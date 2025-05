30.05.2025 16:38 Feuer in Mehrfamilienhaus: Frau springt aus Fenster, Mann stirbt

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck ein Feuer ausgebrochen. Am Abend stieß die Feuerwehr auf eine Leiche.

Von Tobias Bruns

Lübeck - Am Donnerstagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck ein Feuer ausgebrochen. Am Abend stieß die Feuerwehr auf eine Leiche. Alles in Kürze Feuer in Lübecker Mehrfamilienhaus

Frau springt aus Fenster und verletzt sich schwer

72-Jähriger wird gerettet und vor Ort behandelt

Leiche eines Mannes gefunden, Identität unklar

Polizei sucht Zeugen zur Brandursache Mehr anzeigen Die Löscharbeiten an dem Lübecker Mehrfamilienhaus dauerten bis tief in die Nacht an. © Volker Gerstmann/dpa Die Einsatzkräfte wurden gegen 13.40 Uhr in die Schützenstraße gerufen. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits lichterloh in Flammen. Eine 30-jährige Anwohnerin konnte sich mit einem Sprung durch das Fenster aus dem zweiten Stock retten, erlitt dabei aber schwere Verletzungen. Ob sie aus der Wohnung sprang, in der der Brand ausgebrochen war, konnte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 weder bestätigen noch dementieren. Feuerwehreinsätze Zwei Hausbrände in einer Nacht: Für 66-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät Ein 72-Jähriger wurde aus dem Erdgeschoss gerettet und vor Ort behandelt. Durch das Feuer und die starke Beschädigung des Hauses konnte die Personensuche zunächst nicht abgeschlossen werden. Kurz vor Mitternacht stieß die Feuerwehr auf eine Leiche Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa Dadurch fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr erst gegen 23.30 Uhr die tote Person im Obergeschoss des Hauses. Die sterblichen Überreste wurden beschlagnahmt, eine Obduktion soll die Todesursache und die Identität klären. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich nicht um einen gemeldeten Bewohner des Hauses. Die Brandursache ist noch unklar, die Lübecker Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und führt zahlreiche Zeugenbefragungen durch. Das Mehrfamilienhaus ist aktuell nicht bewohnbar, Experten prüfen die Statik des Gebäudes. Die Hansestadt hat drei Menschen kurzfristig eine Unterbringung vermittelt. Feuerwehreinsätze Beim Versuch, Zigarette zu rauchen: Pflegeheim-Bewohner steckt sich selbst in Brand Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Feuers machen können oder denen in der Schützenstraße zwischen 13 Uhr und 14 Uhr auffällige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451 1310 entgegen.

