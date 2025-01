21.01.2025 14:05 1.753 Feuer in Pflegeheim ausgebrochen: Bewohnerin schwerst verletzt

In einem Pflegeheim in Freiberg ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde eine Bewohnerin schwerst verletzt.

Von Claudia Ziems

Freiberg - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Freiberg ist am Montag eine Bewohnerin (71) schwerst verletzt worden. In einem Pflegeheim in Freiberg brach ein Feuer in einem Patientenzimmer aus. (Symbolbild) © dpa/Boris Rössler Gegen 14.15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Weißbachstraße alarmiert. "Nach dem derzeitigen Kenntnisstand war das Feuer in einem Patientenzimmer der Einrichtung ausgebrochen", heißt es von der Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Ausbreiten des Feuers auf das Gebäude verhindern. Feuerwehreinsätze Auto rast frontal in Einsatzfahrzeug: Feuerwehrleute müssen eigenen Kollegen retten Die Bewohnerin (71) befand sich zur Brandzeit im betroffenen Zimmer. Sie wurde durch die Einsatzkräfte gerettet und mit schwersten Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner und Angestellten konnten sich in Sicherheit bringen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

