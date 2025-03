25.03.2025 15:21 Feuer in Pflegeheim: Bewohner stirbt nach Brand in seiner Wohnung

In Groß Quenstedt kam es am Montag zu einem Feuer in einem Pflegeheim. Ein Mann verstarb, eine Pflegefachkraft und eine Anwohnerin wurden dabei verletzt.

Von Robert Lilge

Groß Quenstedt - Am gestrigen Montagabend kam es in Groß Quenstedt (Landkreis Harz) zu einem Brand in einem Pflegeheim. Einsatzkräfte konnten das Feuer in dem Pflegeheim schnell unter Kontrolle bringen. © Freiwillige Feuerwehr Schwanebeck Um 20.21 Uhr ging die Meldung des Feuers in der Halberstädter Straße beim Notruf ein. Der Anrufer meldete, dass aus einer der Wohnungen der dort lebenden Senioren Rauch herausdrang. Sofort angerückte Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, teilte das Polizeirevier Harz mit. Feuerwehreinsätze Feuerteufel hält Einsatzkräfte auf Trab: Polizei muss 30-Jährigen nach Brandserie gehen lassen In der betroffenen Wohnung lebte ein Ehepaar. Der 83-jährige Mann und seine 74 Jahre alte Frau wurden durch das Feuer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später verstarb der Ehemann aufgrund der Schwere seiner Verletzungen. Seine Frau und eine 47 Jahre alte Pflegefachkraft erlitten eine Rauchgasvergiftung. Beide konnten das Krankenhaus nach einer ersten Behandlung wieder verlassen, hieß es. Während die Wohnung des Ehepaars nicht mehr nutzbar ist, blieben die anderen Räumlichkeiten von den Flammen und vom Rauch verschont. Etwa 15.000 Euro soll der entstandene Schaden betragen. Jetzt wird ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Zum Brandort rückten insgesamt 59 Kameraden mit 21 Einsatzwagen an, die Schlimmeres verhindern konnten.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Schwanebeck