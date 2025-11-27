Feuer in sächsischem Plattenbau: Leiche in Wohnung gefunden
Delitzsch - Die Feuerwehr in Delitzsch hat bei einem Brand am Donnerstagmorgen eine leblose Person gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für sie jede Hilfe zu spät.
Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte TAG24 den gegen 9.30 Uhr ausgebrochenen Brand in einem leerstehenden Wohnblock an der Rudolf-Breitscheid-Straße, konnte aber keine weiteren Angaben zur Identität machen.
Gebrannt hat augenscheinlich eine Wohnung im vierten Stock des Plattenbaus. Dichter Rauch drang aus einem Fenster.
Die alarmierten Einsatzkräfte rückten mit mehreren Fahrzeugen an und gingen unter Atemschutz in das Gebäude. Parallel dazu wurde eine Drehleiter für die Löscharbeiten von außen in Stellung gebracht.
Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Ein Feuerwehrmann soll beim Einsatz nach Infos von TAG24 wohl leichte Verletzungen erlitten haben und vor Ort in einem Rettungswagen behandelt worden sein.
Wie genau es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Identität der Person aufgenommen.
Titelfoto: EHL Media/privat