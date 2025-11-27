Tragödie bei nächtlichem Einsatz: Frau kann nur noch tot geborgen werden

Backnang - Ein verheerender Brand hat in der Nacht auf Donnerstag in Backnang ein Menschenleben gefordert.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 3.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus im Melanchthonweg aus.

Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Backnang, die mit einem Großaufgebot von 55 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort war, kam für eine Bewohnerin jede Hilfe zu spät.

Sie wurde während der Löscharbeiten tot in der Wohnung aufgefunden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.