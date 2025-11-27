Tragödie bei nächtlichem Einsatz: Frau kann nur noch tot geborgen werden

In der Nacht auf Donnerstag ist bei einem Wohnungsbrand in Backnang eine Frau ums Leben gekommen.

Von Johanna Baumann

Backnang - Ein verheerender Brand hat in der Nacht auf Donnerstag in Backnang ein Menschenleben gefordert.

Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.
Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.  © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer gegen 3.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus im Melanchthonweg aus.

Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Backnang, die mit einem Großaufgebot von 55 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort war, kam für eine Bewohnerin jede Hilfe zu spät.

Sie wurde während der Löscharbeiten tot in der Wohnung aufgefunden. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

In Flammen: 72-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt
Feuerwehreinsätze In Flammen: 72-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Warum das Feuer in der Nacht ausbrach, ist aktuell noch völlig unklar. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Kevin Lermer

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: