Feuer in Thüringer Dorf verursacht Schaden in Millionenhöhe

Queienfeld - In einem Dorf im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden ist enorm.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Firma löschen. (Symbolfoto) © 1213RF/noskaphoto

Entzündet hatten sich die Flammen aus bislang noch unbekannten Gründen in einer Firma in der Straße "Im Oberen Weidig" in Queienfeld.

Wie die Polizei berichtet, mussten vier Mitarbeiter mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die alarmierte Feuerwehr bekam den Brand unter Kontrolle und hatte die Flammen nach rund 1,5 Stunden gelöscht. Ersten Angaben nach soll das Feuer einen Schaden von über eine Million Euro verursacht haben.