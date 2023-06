16.06.2023 07:15 1.229 Feuer in Waldstück: Audi steht lichterloh in Flammen

Audi in Flammen: Am heutigen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr musste die Feuerwehr in die Weickersdorfer Straße (Weickersdorf, nahe Bischofswerda) ausrücken.

Von Chris Pechmann

Weickersdorf - Die örtlichen Einsatzkräfte schlagen Alarm: Am heutigen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr mussten die Feuerwehrleute zu einem in Flammen stehenden Auto in die Weickersdorfer Straße ausrücken. Die Feuerwehr bekämpft den Auto-Brand in den frühen Morgenstunden. © Rocci Klein Beim Eintreffen der Brandbekämpfer aus Weickersdorf (nahe Bischofswerda) und Goldbach in dem Waldstück, brannte der Audi bereits vollständig. Den Löschtrupps gelang es jedoch noch in den frühen Morgenstunden, die Flammen niederzuringen: Übrig blieb jedoch nur noch ein vollkommen ausgebranntes Fahrzeugwrack. Die anwesende Polizei sicherte den Einsatzort währenddessen und sperrte die Brandstelle vollständig ab. Von dem Audi nahe Weickersdorf ist nicht mehr viel übrig. © Rocci Klein Wie es zu dem Auto-Brand kam, konnte bislang noch nicht geklärt werden, erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Rocci Klein