Feuer in Waldstück bei Köln ausgebrochen: Wurde der Brand absichtlich gelegt?

Hürth – In einem Wald in Hürth bei Köln ist ein Feuer ausgebrochen! Nach Angaben der Feuerwehr hat sich sogenannter Pappelflaum zu einem Brand entzündet.

Dabei entstanden bereits am gestrigen Samstag mehrere Brandnester, die auch auf das Unterholz übergriffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hürth am Sonntag.

Bei Pappelflaum handelt es sich um in weißen Flaum eingebettete Samen von Pappelbäumen - der Samen ist leicht entflammbar und kann sich etwa durch weggeworfene Zigarettenkippen schnell entzünden.

Den Angaben zufolge hatten Zeugen gemeldet, Jugendliche in dem Waldstück beim Zündeln beobachtet zu haben. Ein Sprecher der Polizei in Hürth sagte am Sonntag, es werde ermittelt, ob das Feuer gelegt worden sein könnte. Das sei aber nur eine Vermutung.

In dem Hürther Waldstück gab es bereits in der Vergangenheit ähnliche Brände. "Das ist ein alljährliches Problem. In dem Pappelwald brennen jedes Jahr die Pollen", sagte der Feuerwehrsprecher.