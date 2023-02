17.02.2023 07:30 Feuer in Wohn- und Geschäftshaus: Vier Menschen kommen verletzt ins Krankenhaus

Nach einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Solingen sind vier Menschen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von Laura Miemczyk

Solingen - Bei einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Solingen sind vier Menschen verletzt worden. Die Brandwohnung wurde zerstört und ist unbewohnbar. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in der Kasinostraße ausgebrochen. © Tim Oelbermann Laut einem Sprecher der Feuerwehr waren die Kameraden am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zu dem Haus an der Kasinostraße alarmiert worden. Demnach hatten die Bewohner das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen, während aus mehreren Fenstern der Brandwohnung im ersten Obergeschoss dichter Rauch drang. Weil zunächst nicht klar war, ob sich noch Menschen in der betroffenen Wohnung aufhielten, wurden umgehend zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt. Feuerwehreinsätze Feuer in Seniorenheim! 30 Bewohner evakuiert, drei Menschen teils schwer verletzt Personen befanden sich keine mehr in dem Objekt, allerdings hatte ein Bewohner aus dem Dachgeschoss beim Verlassen der Wohnung seinen Herd nicht ausgeschaltet. "So kam es in der Küche zu einem weiteren Kleinbrand", erklärte der Sprecher. "Der Herd wurde abgeschaltet und das angebrannte Kochgut in der Spüle abgelöscht." Auch die Flammen in der eigentlichen Brandwohnung wurden gelöscht und die Räumlichkeiten anschließend gelüftet. Brandwohnung nach Feuer unbewohnbar Vier Bewohner des Hauses mussten notärztlich versorgt werden, ehe sie in eine Klinik kamen. © Tim Oelbermann Alle Bewohner aus dem Gebäude wurden vor Ort notärztlich untersucht. Bei vier Menschen wurden Verletzungen festgestellt. "Jeweils zwei Bewohner aus dem Dachgeschoss und dem ersten Obergeschoss mussten zur weiteren Behandlung mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden", schilderte der Sprecher. Die Wohnung wurde bei dem Feuer zerstört und ist derzeit unbewohnbar. Die Mieter seien durch den Stadtdienst für Soziales anderweitig untergebracht worden, wie es hieß. Alle anderen Bewohner hätten nach dem Ende der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren können. Feuerwehreinsätze Auto gerät in Brand, Flammen greifen auf Carport und Wohnhaus über Während des Einsatzes blieb der Bereich um die Kasinostraße durch die Polizei gesperrt. Die Beamten haben nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Tim Oelbermann