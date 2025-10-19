Feuer in Wohnung: Bewohner können wegen Fahrrad-Akku nicht flüchten

Essen - Brand in einer Wohnung im Essener Stadtteil Schonnebeck. Für die Feuerwehrleute war Eile geboten, weil sich zu dem Zeitpunkt noch Menschen im Gebäude befanden.

Mit tragbaren Leitern rückte die Feuerwehr zur Rettung der Bewohner an. © Feuerwehr Essen

Gegen 13.30 Uhr hatten sich Fahrrad-Akkus beim Laden in der Drostenbusch-Siedlung entzündet. Die Bewohner hatten erfolglos versucht, den Brand selbst zu löschen, konnten nun wegen der enormen Rauchentwicklung nicht durch das Treppenhaus entkommen.

Der Fluchtweg war somit abgeschnitten. Die Kameraden setzten zur Rettung der Menschen tragbare Leitern ein.

Zwei Personen wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, nachdem eine Notärztin beide untersucht hatte. Sämtliche anderen Bewohner verließen das Haus unverletzt.

Zudem wurde mit einem Strahlrohr das Feuer gelöscht.