15.05.2024 07:01 Feuer-Inferno auf Firmengelände: Müllcontainer steht lichterloh in Flammen

Mega-Brand auf Firmengelände! In Solingen standen am Dienstagabend plötzlich 200 Quadratmeter Müll in Flammen.

Von Maurice Hossinger

Solingen - Auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma hat es am Dienstagabend einen Mega-Brand gegeben! Meterhohe Flammen schlugen am Dienstagabend aus den Müllcontainern. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus Nach Angaben der Feuerwehr sollen demnach rund 200 Quadratmeter Müll in Flammen gestanden haben. Per NINA-Warnapp sowie lautstarken Sirenen seien die Menschen in unmittelbarer Nähe zum Gelände vor der Gefahr durch Rauchgase gewarnt worden, hieß es. Noch ist zwar unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Nach einigen Stunden hingegen konnten die Feuerwehrleute das Flammeninferno unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Nach einigen Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Über die Ursache ist allerdings noch nichts bekannt. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus Über verletzte Personen ist bis zum heutigen Mittwochmorgen nichts bekannt. Der betroffene Betrieb schätzt den Sachschaden auf circa 30.000 Euro.

