Feuer sorgt für Chaos rund um Karls Erlebnis-Dorf

Ein Feuer in einem Verteilerkasten hat am Samstag rund um Karls Erlebnis-Dorf in Loxstedt bei Bremerhaven für ordentlich Chaos gesorgt.

Von Bastian Küsel

Loxstedt - Einsatz für Feuerwehr und Polizei: Ein Brand hat am Samstag rund um Karls Erlebnis-Dorf in Loxstedt bei Bremerhaven für ordentlich Chaos gesorgt.

Feuer im Verteilerkasten nahe Karls Erlebnis-Dorf

Stromausfall und Ampelanlage außer Betrieb

Polizei übernimmt Verkehrsregelung

Technischer Defekt als Ursache wahrscheinlich Mehr anzeigen Die Feuerwehr musste am Samstag einen Brand in einem Verteilerkasten nahe Karls Erlebnis-Dorf in Loxstedt löschen. © Polizeiinspektion Cuxhaven Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einem Verteilerkasten in der Nähe des beliebten Freizeitparks aus. Durch den Brand kam es zu einem Stromausfall. Davon betroffen war unter anderem die Ampelanlage an der Einfahrt zum Erlebnis-Dorf - sie wurde außer Betrieb gesetzt. Die Polizei musste daraufhin die Verkehrsregelung an der betroffenen Kreuzung übernehmen und den starken Besucherverkehr für mehr als vier Stunden manuell leiten. Der Brand an sich konnte von der alarmierten Feuerwehr nach Abschaltung der Stromzufuhr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt als Ursache wahrscheinlich.

