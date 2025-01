Feuer-Tragödie! Mehrere Tote und Verletzte bei Brand in Altenheim

Ein Blick auf den völlig abgebrannten Dachstuhl des Wohnheims im Süden der serbischen Hauptstadt Belgrad. © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Zudem seien sieben Personen verletzt worden, berichten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf Angaben der Behörden.

Eine von ihnen habe demnach keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen, drei weitere seien hingegen mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden - und befänden sich noch immer in einem ernsten Zustand. Nähere Angaben zu den Opfern wurden bislang noch nicht gemacht.

Am frühen Montagmorgen war in einer privaten Einrichtung für pflegebedürftige Menschen in Veliki Borak, einer Vorstadtsiedlung rund 50 Kilometer südwestlich der Millionenmetropole Belgrad, ein verheerendes Feuer ausgebrochen.

Gegen 3.32 Uhr hatten sich Feuerwehrleute und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot in Richtung des abseits von stark befahrenen Straßen gelegenen Altenheims aufgemacht.