Feuer wütet auf Campingplatz! Gartenhütte und zwei Anhänger zerstört

Zetel - Großeinsatz für die Feuerwehr : Am Mittwochabend hat es auf einem Campingplatz in Zetel (Landkreis Friesland) gebrannt!

Auf einem Campingplatz in Zetel (Landkreis Friesland) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Zwei Anhänger sowie eine Gartenhütte wurden zerstört. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet gegen 20 Uhr ein Wohnanhänger auf dem Campingplatz in der Industriestraße im Ortsteil Astederfeld in Brand - aus noch ungeklärter Ursache.

Sofortige Löschversuche verliefen erfolglos, sodass der Wohnanhänger kurz darauf in Vollbrand geriet.

Die Flammen griffen anschließend auf einen benachbarten Wohnanhänger über, der ebenfalls völlig ausbrannte.

Darüber hinaus wurden laut den Beamten eine angrenzende Gartenhütte zerstört sowie ein Mobilheim beschädigt.