07.08.2023 14:43 Feuer wütet in Wohnhaus: Hund stirbt in den Flammen!

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Sankt Augustin sind am Montag sieben Menschen verletzt worden, ein Hund starb in den Flammen.

Von Nicole Reich

Sankt Augustin - Ein Brand in einem Wohnhaus in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) hat ein tragisches Ende genommen: Ein Hund starb in den Flammen, mehrere Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr löschte den Dachstuhl über eine Drehleiter. © Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin Der Vierbeiner sei in dem Gebäude im Ortsteil Hangelar gestorben, teilte die Feuerwehr am heutigen Montag mit. Demnach war das Feuer in den Morgenstunden ausgebrochen. Zunächst bestand die Befürchtung, dass sich noch eine Person im Inneren des brennenden Gebäudes befinden könnte. Rettungskräfte durchsuchten die Räume und fanden die Person letztendlich glücklicherweise außerhalb der Einsatzstelle. Feuerwehreinsätze Tierischer Held: Hund weckt Frauchen, als er das Feuer entdeckt! Insgesamt erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen, vier von ihnen mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Unter ihnen befindet sich auch ein Feuerwehrmann, der sich während des Einsatzes Brandverletzungen zugezogen hatte. Er konnte die Klinik inzwischen schon wieder verlassen. Der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei dauerte etwa vier Stunden. © Marius Fuhrmann Weit mehr als 100 Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr waren rund vier Stunden lang im Einsatz. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

