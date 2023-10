12.10.2023 14:55 Feuer wütet in Wohnhaus: Steckt eine Teenager-Gruppe dahinter?

Ein Feuer hat in einem Wohnhaus in Monheim am Rhein großen Schaden angerichtet. Jetzt ermittelt die Polizei gegen eine Gruppe Jugendlicher.

Von Nicole Reich

Monheim - Ein Brand hat ein Wohnhaus in Monheim am Rhein beinahe vollständig zerstört. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Demnach könnte eine Gruppe Jugendlicher dahinter stecken. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen auch über eine Drehleiter. © Patrick Schüller Glücklicherweise steht das Einfamilienhaus an der Straße "Heide" schon seit geraumer Zeit leer, sodass nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei keine Menschen verletzt wurden. Der entstandene Schaden wird jedoch auf einen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Wie die Ermittler erklärten, war das Feuer am gestrigen Mittwoch gegen 20.30 Uhr ausgebrochen. Obwohl die Feuerwehr alles daran setzte, die Flammen schnellstmöglich zu löschen, brannte das Gebäude zum Großteil aus. Feuerwehreinsätze Explosion zerstört Wohnung, Polizei steht vor Rätsel Weil der Verdacht besteht, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, fahndet die Polizei nun nach möglichen Verdächtigen. Im Visier der Ermittler befinden sich vor allem mehrere Jugendliche, die zum Tatzeitpunkt von dem Haus weggelaufen sein sollen. "Ob es sich bei den Jugendlichen möglicherweise um die Brandstifter handelt, ist derzeit noch nicht geklärt", teilte ein Sprecher mit. Demnach handelt es sich um eine Gruppe von mindestens fünf Teenagern, die am Wohnhaus gesehen wurden. Der Brand zerstörte das Dach des Hauses und richtete auch im Inneren großen Schaden an. © Kreispolizeibehörde Mettmann Die Kriminalbeamten suchen jetzt nach weiteren Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des leerstehenden Gebäudes gemacht, oder Hinweise zur Identität der Jugendlichen haben. Informationen werden unter der Rufnummer 02173 9594 6350 entgegengenommen.

Titelfoto: Montage: Kreispolizeibehörde Mettmann, Patrick Schüller