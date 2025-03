09.03.2025 13:34 Feuer zerstört Vereinsheim und Equipment: Einsturzgefahr

In Dingelstedt am Huy brannte am Samstag ein Vereinsheim bis auf die Grundmauern nieder. Die Flammen richteten hohen Schaden an. Es besteht Einsturzgefahr.

Von Robert Lilge

Dingelstedt am Huy - Wegen eines Feuers stehen seit dem gestrigen Samstagabend mehrere Vereine in Dingelstedt am Huy (Landkreis Harz) nun ohne Equipment da. Von dem Vereinsheim blieb nur noch Schutt und Asche übrig. © Screenshot/Instagram/fortunadingelstedt Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, kam es in dem örtlichen Vereinsheim gegen 20.30 Uhr zu dem Brand. Zeugen hätten die Flammen über den Notruf gemeldet. Die hinzugerufenen 66 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den Brand löschen. Ihr Einsatz dauerte bis in die späten Morgenstunden des Sonntags. Vermutet wird, dass das Feuer im Küchenbereich im Erdgeschoss ausgebrochen ist. Feuerwehreinsätze Feld in Sachsen steht plötzlich in Brand: Hat die Trockenheit bereits zugeschlagen? Das Haus wurde durch das Flammenmeer stark beschädigt und könne momentan nicht betreten werden. Es bestehe Einsturzgefahr. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. In dem Gebäude brannte auch das Equipment verschiedener Vereine ab. © Polizeirevier Harz Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Jetzt werden Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Titelfoto: Polizeirevier Harz