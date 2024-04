28.04.2024 14:30 Feuer zerstört Wohnhaus in der Altmark: Zwei Anwohner im Krankenhaus

In Lichterfelde in der Gemeinde Altmärkische Wische kam es am Sonntag zu einem Brand eines Hauses.

Von Robert Lilge

Altmärkische Wische/Lichterfelde - Am heutigen Sonntagvormittag kam es in der Gemeinde Altmärkische Wische (Landkreis Stendal) zu einem Feuer in einem Wohnhaus. Beide Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig vor den Flammen retten. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Seehausen Altmark Wie das Polizeirevier Stendal mitteilte, brach das Feuer in dem Dachstuhl aus. Obwohl die alarmierte Feuerwehr die Nachricht mit dem Inhalt "zwei Personen im Gebäude" bekam, konnte beim Eintreffen des Brandortes Entwarnung gegeben werden. Die beiden Bewohner konnten eigenständig das Haus verlassen. Feuerwehreinsätze "Menschenleben in Gefahr": Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften zu Mehrfamilienhaus aus Dennoch hätten beide eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Brandursache ist bisher unklar. Weitere Ermittlungen wurden aufgenommen und sollen dies nun klären. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schönberg, Lichterfelde und Neukirchen.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Seehausen Altmark