Feueralarm am zweiten Weihnachtstag: Mini brennt völlig aus
Cottbus - In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag brannte ein Auto im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf komplett aus.
Um etwa 2 Uhr wurde die Feuerwehr in die Helene-Weigel-Straße gerufen.
Beim Eintreffen entdeckten die Einsatzkräfte einen Mini auf einem Parkplatz bereits in Vollbrand.
Mit schwerem Atemschutz legten die Feuerwehrleute sofort los.
Feuerwehreinsätze Brand mit schrecklichen Folgen: Mann stirbt am ersten Weihnachtsfeiertag
Das Feuer war schnell unter Kontrolle und wurde schließlich ganz gelöscht.
Verletzt wurde niemand.
Nach den Löscharbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.
Vom Auto blieb nur noch Schrott für den Abschleppdienst übrig.
Titelfoto: Rene Lehmann / Blaulichtreport Lausitz