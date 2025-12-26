Feueralarm am zweiten Weihnachtstag: Mini brennt völlig aus

Cottbus - In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag brannte ein Auto im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf komplett aus.

Die Feuerwehr konnte die lodernden Flammen komplett löschen. © Rene Lehmann / Blaulichtreport Lausitz

Um etwa 2 Uhr wurde die Feuerwehr in die Helene-Weigel-Straße gerufen.

Beim Eintreffen entdeckten die Einsatzkräfte einen Mini auf einem Parkplatz bereits in Vollbrand.



Mit schwerem Atemschutz legten die Feuerwehrleute sofort los.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle und wurde schließlich ganz gelöscht.

Verletzt wurde niemand.