Feueralarm am zweiten Weihnachtstag: Mini brennt völlig aus

In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag brannte ein Auto im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf komplett aus.

Von Laura Voigt

Cottbus - In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag brannte ein Auto im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf komplett aus.

Die Feuerwehr konnte die lodernden Flammen komplett löschen.
Um etwa 2 Uhr wurde die Feuerwehr in die Helene-Weigel-Straße gerufen.

Beim Eintreffen entdeckten die Einsatzkräfte einen Mini auf einem Parkplatz bereits in Vollbrand.

Mit schwerem Atemschutz legten die Feuerwehrleute sofort los.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle und wurde schließlich ganz gelöscht.

Verletzt wurde niemand.

Das Auto ist nun ein Fall für den Schrottplatz.
Nach den Löscharbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm.

Vom Auto blieb nur noch Schrott für den Abschleppdienst übrig.

