12.07.2025 18:18 Feueralarm in NRW-Klinik: Zimmerbrand auf forensischer Station

Die Feuerwehr musste am Samstagmittag zu einem Großeinsatz zur forensischen Station in der LVR-Klinik am Brückenweg in Bedburg-Hau (NRW) ausrücken.

Von Jonas Reihl

Bedburg-Hau - Die Feuerwehr musste am Samstagmittag zu einem Großeinsatz zur LVR-Klinik am Brückenweg im niederrheinischen Bedburg-Hau (NRW) ausrücken. Alles in Kürze Feueralarm in NRW-Klinik in Bedburg-Hau

Zimmerbrand auf forensischer Station gemeldet

Matratze stand in Flammen, wurde gelöscht

50 Einsatzkräfte vor Ort, keine Verletzten gefunden

Polizei ermittelt Ursache des Brandes Mehr anzeigen Die Feuerwehrleute drangen unter schwerem Atemschutz in die stark verrauchte Station ein, um den Brandherd zu löschen. © Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau Wie die Feuerwehr berichtet, sei die Leitstelle um 11.58 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage alarmiert worden. Demnach sei ein Feuer in einem Patientenzimmer auf der forensischen Station ausgebrochen. Vor Ort angekommen, stellten die Einsatzkräfte sofort eine starke Verrauchung der betroffenen Räumlichkeiten fest. Daher wurden umgehend weitere Kräfte angefordert. Ein Angriffstrupp ging schließlich unter schwerem Atemschutz in das Gebäude, um den Brandherd zu lokalisieren. In einem Patientenzimmer wurden die Wehrleute schließlich fündig: Eine Matratze stand lichterloh in Flammen. Feuerwehreinsätze Futterhalle in Flammen: Feuerwehren können Millionenschaden nicht verhindern Feuerwehreinsätze Was führte zum Feuer in der Hochheimer Weststadt? Parallel dazu durchsuchten weitere Kameradinnen und Kameraden die Station nach möglichen verletzten Personen. "Glücklicherweise ohne Feststellung", berichtet die Feuerwehr. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau vor Ort. © Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau Nachdem die Matratze gelöscht werden konnte, wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Gegen 13.30 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Warum die Matratze Feuer gefangen hat, ist unklar und wird durch die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau