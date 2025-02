Feuerteufel zündet Hotel an: 120 Gäste evakuiert

Göttingen - Schock-Moment! In der Nacht auf den heutigen Mittwoch legte ein Mann Feuer in einem Göttinger Hotel. Über 120 Menschen mussten evakuiert werden.

In der Nacht wurde Feuer in einem Göttinger Hotel gelegt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Gegen 2.40 Uhr bemerkten Mitarbeiter des Hotels in der Berliner Straße in Göttingen (Niedersachsen), dass in einem Lagerraum für Abfall an der Nordseite des Gebäudes Feuer ausgebrochen war.

Nach Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurde der Feueralarm im Gebäude ausgelöst und die beiden Mitarbeiter sowie 120 Gäste wurden evakuiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Wie die Polizei Göttingen mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand zwar schnell löschen, aber der betroffene Raum wurde komplett zerstört. Auch die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt.

Die Polizei geht nach ihren Ermittlungen von schwerer Brandstiftung aus. Durch das Sichten von Videoaufnahmen einer Überwachungskamera konnten die Ermittler bereits einen Tatverdächtigen ausfindig machen.