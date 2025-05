23.05.2025 19:54 Feuerwalze vernichtet Auto-Werkstatt: Millionenschaden bei Reifenhändler

Ein Großbrand in einer Autowerkstatt in Eggenfelden hat am Freitag einen Millionenschaden verursacht. Rund 230 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Eggenfelden – Im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn ist am Freitagnachmittag das Gebäude eines Reifenhändlers in Vollbrand geraten. Alles in Kürze Reifenhändler in Eggenfelden in Vollbrand geraten

Feuer brach gegen 14:30 Uhr aus

Löscharbeiten sind extrem schwierig

Keine Personenschäden, Millionen-Sachschaden

Mehr anzeigen Der Brand eines Gebäudes in Eggenfelden am Freitag hat vermutlich einen Millionenschaden verursacht. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer Wie die Polizei bekannt gab, brach das Feuer gegen 14.30 Uhr in der Landshuter Straße aus. Die Flammen griffen laut Angaben sehr schnell auf das komplette Gebäude über. "Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund der massiven Hitze- und Rauchentwicklung als extrem schwierig", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Nachmittag mit. "Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personenschäden zu verzeichnen. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich im Millionenbereich bewegen." Rund 230 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren waren vor Ort. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen zur aktuell noch unklaren Brandursache übernommen.

