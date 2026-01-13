Feuerwehr beim Eisstockschießen auf See, da rutscht plötzlich ein Auto vorbei

Auf dem zugefrorenen Hammersee in Bodenwöhr spielt die Feuerwehr gerade Eisstockschießen. Plötzlich schlittert ein Auto über die Eisfläche.

Von Friederike Hauer

Bodenwöhr - Ein Auto ist in der Oberpfalz auf den zugefrorenen Hammersee gerutscht und direkt neben Feuerwehrleuten zum Stehen gekommen.

Die Einsatzkräfte bargen das Auto mithilfe von Seilen und einem Kran.
Die Einsatzkräfte bargen das Auto mithilfe von Seilen und einem Kran.  © Vifogra / Florian Bock

Der 20-jährige Autofahrer verlor am Montagabend auf der glatten Straße in Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Auto schlitterte einen Abhang hinunter und rund 30 Meter weit auf den Hammersee, der derzeit von einer Eisschicht bedeckt ist.

Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Nicht nur, dass die Eisschicht dem Gewicht des Autos standhielt - der Wagen kam auch noch genau neben Feuerwehrleuten zum Stehen.

Diese waren gerade beim Eisstockschießen auf dem See und konnten dem Mann sofort zu Hilfe eilen. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt und konnten zu Fuß zum Ufer laufen.

Direkt neben den freigeräumten Bahnen zum Eisstockschießen kam das Auto auf dem See zum Stehen.
Direkt neben den freigeräumten Bahnen zum Eisstockschießen kam das Auto auf dem See zum Stehen.  © Vifogra / Florian Bock

Derweil kümmerten sich die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, Wasserwachten und eines Abschleppdienstes um das Auto, das mit einem Kran vom See geborgen wurde.

Der Sachschaden am Wagen beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf 3000 Euro.

