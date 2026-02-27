Erneuter Einsatz an der Glienicker Brücke: Leblose Person aus der Havel geborgen

Berlin/Potsdam - Erneut ist es im Bereich der Glienicker Brücke zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen.

Feuerwehr und Polizei sichern den Bereich an der Glienicker Brücke. © Screenshot/instagram/feuerwehrpdm

Die Feuerwehr teilte auf Instagram mit, dass unterhalb der Brücke eine leblose Person im Wasser festgestellt wurde.

Nach Angaben der Einsatzkräfte befand sich diese im Strömungsschatten der Brücke. Die Bergung erfolgte über die Wasserseite.

Mit einem Mehrzweckboot wurde die Person aus der Havel geborgen und anschließend an die Polizei übergeben.

Weitere Angaben zur Identität oder zu den Umständen des Todes lagen zunächst nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.