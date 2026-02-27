Erneuter Einsatz an der Glienicker Brücke: Leblose Person aus der Havel geborgen
Berlin/Potsdam - Erneut ist es im Bereich der Glienicker Brücke zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen.
Die Feuerwehr teilte auf Instagram mit, dass unterhalb der Brücke eine leblose Person im Wasser festgestellt wurde.
Nach Angaben der Einsatzkräfte befand sich diese im Strömungsschatten der Brücke. Die Bergung erfolgte über die Wasserseite.
Mit einem Mehrzweckboot wurde die Person aus der Havel geborgen und anschließend an die Polizei übergeben.
Weitere Angaben zur Identität oder zu den Umständen des Todes lagen zunächst nicht vor.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Bereits am 8. Februar war in Ufernähe der Glienicker Brücke ein 69-jähriger Mann leblos aufgefunden worden. Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar.
