Feuerwehr-Einsatz bei Zimmerei-Betrieb: Hoher Schaden geschätzt!

Obermehler - Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es in der vergangenen Nacht in Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) gekommen.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. © Silvio Dietzel

Wie die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Montagmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, sei man gegen zwei Uhr in der Nacht über einen Brand bei einem Sägewerk in Obermehler informiert worden.

Auf der Facebook-Seite "Freiwillige Feuerwehr Obermehler" wurde von einem größeren Brand eines Zimmerei-Betriebes berichtet.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24 im Laufe des Morgens mitteilte, sei ein Lkw komplett ausgebrannt, ein zweiter beschädigt worden.

Auch ein Teil des Gebäudes war übereinstimmenden Berichten zufolge vom Brand betroffen. Der Sachschaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen mehr als 100.000 Euro, hieß es noch am frühen Morgen seitens der Polizei.