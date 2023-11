19.11.2023 15:27 1.782 Feuerwehr-Großeinsatz am Mega-Drome von Radebeul: Was war da los?

Großbrand in Radebeul! Die Feuerwehr musste am gestrigen Samstag in den Stadtteil Zitzschewig zum "MEGA-DROME" ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Radebeul - Großbrand in Radebeul! Die Feuerwehr musste am gestrigen Samstag in den Stadtteil Zitzschewig zur Eventlocation "MEGA-DROME" ausrücken. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr rückten infolge des Großbrands nach Radebeul-Zitzschewig an. © FFW Coswig Dort war gegen 11.30 Uhr ein Feuer im Kellerbereich ausgebrochen. Offenbar hatte sich die Sauna des Fitnessstudios entzündet. Eintreffende Kameraden erkannten sofort das Ausmaß des Brandes und alarmierten weitere Einsatzkräfte nach. Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehr-Trupps in den Keller vor und kümmerten sich um die Brandbekämpfung. Feuerwehreinsätze Fassade und Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennen: Polizei äußert heftigen Verdacht Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden wurde niemand verletzt. Die Sauna war nach Abschluss der Arbeiten völlig zerstört. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Die Sauna des im "MEGA-DROME" befindlichen Fitnessstudios hatte Feuer gefangen. Dabei wurde auch die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. © FFW Coswig Mehrere Trupps verschafften sich unter schwerem Atemschutz Zugang zum Gebäude. © FFW Coswig Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.

Titelfoto: Montage: FFW Coswig (2)