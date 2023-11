Feuerwehr-Großeinsatz in Northeim: Mutter und drei Kinder bei Brand verletzt!

Hollenstedt - Im Northeimer Ortstteil Hollenstedt ( Niedersachsen ) kam es am heutigen Freitagnachmittag zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Mutter und ihre drei minderjährigen Kindern verletzt wurden.

Das Wohnhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. © Screenshot/Facebook/Polizei Northeim

Etwa gegen 15.21 Uhr erhielt die Feuerwehr Northeim sowie die Polizei die Meldung über den Vollbrand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Böllenstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in einem Zimmer der Wohneinheit aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Feuer, welches sich auf das gesamte Gebäude ausbreitete.

Nach dem Eintreffen evakuierten die Einsatzkräfte zunächst das brandbetroffene Gebiet sowie das angrenzende Wohnhaus und sperrten es ab.

Der Brand wurde daraufhin durch die etwa 65 Feuerwehrkräfte gelöscht. Eine 34-jährige Bewohnerin sowie ihre drei minderjährigen Kinder erlitten durch das Feuer leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation.

Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde seitens der Verletzten auf eine Behandlung im Krankenhaus verzichtet.

Derzeit ist das Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.