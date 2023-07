Feuerwehr-Großeinsatz: Mann fackelt erst Unkraut, dann Dachstuhl ab!

Görlitz - Am späten Sonntagnachmittag kam es nahe Görlitz zu einem Großeinsatz der Feuerwehr , als im Zuge von Gartenarbeiten eine Hecke in Brand geriet und das Feuer auf eine Wohnung übergriff.

Infolge des Großbrands in Ebersbach erlitten drei Personen Verletzungen. © Blaulichtreport Zittau

Gegen 17.35 Uhr entschloss sich der 52-jährige Bewohner eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Ebersbach (Gemeinde Schöpstal) dazu, das Unkraut auf seinem Grundstück mit einem Gasbrenner zu bekämpfen, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Montagvormittag.

Durch umherfliegende Funken geriet daraufhin eine Hecke in Brand und die Flammen griffen schließlich auf den angrenzenden Dachstuhl des Gebäudes über.

Mit 60 Kameraden rückten die umliegenden Feuerwehren aus, um den Großbrand in der Görlitzer Nachbargemeinde zu bekämpfen.

Wie eine Sprecherin der Feuerwehr Görlitz auf TAG24-Nachfrage erklärte, waren die Einsatzkräfte mit einer Drehleiter im Einsatz und öffneten das Dach, um die Glutnester darunter zu löschen. Gegen 22 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Infolge des Feuers wurden dabei drei Personen verletzt.