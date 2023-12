15.12.2023 08:20 Feuerwehr-Großeinsatz: Lkw mit 40 Tonnen Porzellan brennt komplett aus

In der Nacht zum gestrigen Freitag hat ein auf einem Parkplatz in Bad Camberg in Brand geratener Sattelzug für einen Feuerwehr-Großeinsatz gesorgt.

Von Marc Thomé

Bad Camberg - Großeinsatz der Feuerwehr in Bad Camberg (Landkreis Limburg-Weilburg) bis in die frühen Morgenstunden: Am Abend des gestrigen Donnerstags ist ein auf einem Parkplatz abgestellter Sattelzug vollkommen ausgebrannt. Die Löscharbeiten hatten bis in die frühen Morgenstunden angedauert. © Keutz TV-News/Alexander Keutz Der Brand war der Feuerwehr in Bad Camberg gegen 22.30 Uhr gemeldet worden: Aus noch unbekannter Ursache hatte der mit 40 Tonnen Porzellan beladene Lkw auf dem Parkplatz an der Beuerbacher Landstraße Feuer gefangen. Der Fahrer hatte den Laster glücklicherweise noch rechtzeitig und vor allem unverletzt verlassen können. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand der Sattelzug bereits in Vollbrand. Dank der zügig eingeleiteten Bekämpfung des Brands konnte eine Ausbreitung der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindert werden. Für die Löscharbeiten musste die Beuerbacher Landstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Zur Entladung des Lastwagens war auch das Technische Hilfswerk mit einem Radlader vor Ort. Die Ladung war durch das Feuer komplett zerstört worden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache dauern derweil an.

Titelfoto: Keutz TV-News/Alexander Keutz