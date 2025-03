Feuerwehr im Einsatz: Sachsens Kameraden wieder im TV!

Chemnitz/Dresden - Die beliebte DMAX-Sendung "112: Feuerwehr im Einsatz" geht bereits in die elfte Staffel. Auch dieses Mal bietet der Sender einen Einblick in die Arbeit der Chemnitzer und Dresdner Feuerwehrleute.

Große Rauchwolken stiegen aus dem Parkhaus in Chemnitz. © DMAX/112:Feuerwehr im Einsatz

Es wird wieder brenzlich. In zehn brandneuen Episoden gehen Deutschlands Feuerwehrleute erneut durchs Feuer, um Menschen und alles, was ihnen lieb und teuer ist, zu retten.

"Hier sind die Zuschauer in vorderster Linie dabei, wenn die Helden des Alltags ihre Arbeit verrichten. Hundert Prozent echt, brandheiß und unverfälscht", heißt es in der Pressemitteilung von DMAX.

In der dritten Episode, die am 10. April ausgestrahlt wird, kommen die Hauptwache sowie die Wache 2 in Chemnitz zum Einsatz. Auf dem Sonnenberg stand im Juli vergangenen Jahres in einem Parkhaus ein Ford in Flammen.

Laut Polizeiinformationen waren im Vorfeld des Brandes zwei Kinder an dem Auto zu sehen. Ob sie mit dem Geschehen in Verbindung standen, wurde von der Polizei geprüft.

Der Ford war nicht mehr zu retten und brannte komplett aus. Auch das Parkhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wurde mit einigen Tausend Euro beziffert.

Doch die Sirene steht auch in Chemnitz nicht still. Es folgte ein weiterer Einsatz. Am 17. April könnt Ihr dann den Rettungseinsatz eines älteren Mannes verfolgen, der sich offenbar auf einem Parkplatz sein Bein in einer Autotür eingeklemmt hatte.