15.05.2024 10:36 Wohnung total ausgebrannt: Feuerwehr evakuiert 17 Personen aus Mehrfamilienhaus

Wegen eines Feuers mussten am Dienstagabend in Schwalbach 17 Personen aus einem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Drei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von Marc Thomé

Schwalbach am Taunus - Am späten Abend des gestrigen Dienstags musste die Feuerwehr in Schwalbach (Main-Taunus-Kreis) 17 Bewohner eines Mehrfamilienhauses wegen eines Feuers evakuieren. Die Erdgeschosswohnung, in der das Feuer ausbrach, brannte total aus und ist unbewohnbar. © 5VISION.NEWS Drei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten aber laut einem Sprecher der Polizei noch in der Nacht wieder entlassen werden. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr alarmiert und zu dem Brand in der Hessenstraße gerufen worden. Bei der Ankunft der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss, und es hatte laut dem Sprecher eine starke Rauchentwicklung gegeben. Deshalb wurden alle 17 anwesenden Bewohner vorübergehend evakuiert. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist komplett ausgebrannt und dementsprechend unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Noch unklar ist die Brandursache. In diesem Zusammenhang hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS