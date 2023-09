Feuerwehr macht bei Löscharbeiten traurige Entdeckung

Rund 60 Kräfte verschiedener Feuerwachen waren bei dem Brand in Spardorf im Einsatz. © News5 / Oswald

Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, war in einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Tennenbach in Spardorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ein Feuer ausgebrochen. Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Nachbarn alarmiert.

Der Feuerwehr gelang es rasch die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

Ein 36-jähriger Nachbar hatte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versucht, etwaige Bewohner aus dem brennenden Haus zu retten. Dabei zog er sich mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung zu. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

In der teilweise zerstörten Gebäudehälfte entdeckten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr dann einen Leichnam.