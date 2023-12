Feuerwehr macht große Augen, als sie sieht, was hilflos im Gartenpool schwimmt

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten dem Bambi glücklicherweise das Leben retten. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Weidling

Ein kleines Reh war am gestrigen Montag in der Klosterneuburger Gemeinde Weidling unterwegs, als es plötzlich in einem Garten in einen offenen Swimmingpool stürzte.

Eine Frau habe gegen Mittag im benachbarten Garten "lautes Planschen" wahrgenommen und das arme Wildtier im Becken des Pools entdeckt. Weil es keine Ausstiegsmöglichkeit gab, alarmierte die Nachbarin sofort die Feuerwehr.

Glücklicherweise waren die Kameraden schnell vor Ort und konnten das schwimmende Bambi retten. Danach wurde es wieder in die Freiheit entlassen.

Obwohl nochmal alles gut gegangen war, hätte die Situation auch anders enden können.