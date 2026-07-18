Feuerwehr machtlos gegen Flammen: 800 Heuballen brennen im Rhein-Neckar-Kreis

St. Leon-Rot - Hunderte Heuballen in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) fingen am Freitagabend Feuer. Ein klassisches Löschen des Brandes war allerdings nicht möglich.

Die enorme Menge an Heuballen brannte am Freitag und Samstag ab. © René Priebe / PR-Video

Die ersten Notrufe gingen am Freitagabend gegen 19.22 Uhr ein, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Feld in der Nähe der Rheinstraße waren Heuballen in Brand geraten. Schlussendlich standen über 800 Heuballen lichterloh in Flammen.

Ein herkömmliches Löschen war aufgrund der Menge nicht mehr möglich. Die Feuerwehr entschloss sich daher dazu, die Heuballen kontrolliert abbrennen zu lassen.

Die Löscharbeiten und das Ausbrennen zogen sich bis in den Samstagmittag hinein.

Das Feuer sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Eine direkte Gefahr für die Anwohner bestand laut Polizei allerdings nicht.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich verortet. Warum das Heulager in Brand geriet, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.