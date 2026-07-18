Blitzeinschlag setzt Haus im Kreis Tübingen in Flammen

Bodelshausen - Das Unwetter am Freitagabend hat in Bodelshausen (Landkreis Tübingen) zu einem verheerenden Brand geführt. Ein Blitz schlug in ein Wohnhaus ein und setzte es in Flammen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Nach ersten Ermittlungen der Polizei schlug kurz vor Brandausbruch gegen 22.10 Uhr ein Blitz in das Gebäude in der Zeppelinstraße ein.

Als die ersten Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, stand das Dach bereits lichterloh in Flammen. Die einzige Bewohnerin des Hauses konnte das brennende Gebäude noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 47 Einsatzkräften an. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und komplett gelöscht werden, bevor er sich noch weiter ausbreiten konnte.

"Ersten Schätzungen nach liegt der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich", teilte die Polizei mit.