Großbrand in Solinger Innenstadt löst Warn-App aus: Hauptstraße vorerst dicht
Von Stefanie Pfleger
Solingen - Ein leer stehendes Gebäude brennt mitten in der Solinger Innenstadt.
Die Löscharbeiten würden noch mehrere Stunden andauern, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Bei dem Dachstuhlbrand wurde niemand verletzt.
Es bestehe keine Gefahr mehr für umliegende Gebäude an der Hauptstraße. Die Straße Werwolf bleibt bis auf Weiteres gesperrt.
Die Bewohner sollen den Ort meiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr warnt vor Rauch, der gesundheitsschädlich sein könnte.
Über die Warn-App NINA wurde ebenfalls vor dem Rauch gewarnt.
Zurzeit sind zwischen 40 und 50 Feuerwehrleute im Einsatz. Wie das Feuer in dem leer stehenden Gebäude ausbrechen konnte, ist bislang noch völlig unklar.
Titelfoto: Gianni Gattus/dpa