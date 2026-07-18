Großbrand in Solinger Innenstadt löst Warn-App aus: Hauptstraße vorerst dicht

Solingen - Ein leer stehendes Gebäude brennt mitten in der Solinger Innenstadt.

Ein Dachstuhlbrand in der Solinger Innenstadt hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. © Gianni Gattus/dpa

Die Löscharbeiten würden noch mehrere Stunden andauern, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Bei dem Dachstuhlbrand wurde niemand verletzt.

Es bestehe keine Gefahr mehr für umliegende Gebäude an der Hauptstraße. Die Straße Werwolf bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Die Bewohner sollen den Ort meiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr warnt vor Rauch, der gesundheitsschädlich sein könnte.

Über die Warn-App NINA wurde ebenfalls vor dem Rauch gewarnt.