05.03.2024 09:24 Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort: Laden brennt komplett aus

Ein Laden in der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach ist am frühen Dienstagmorgen komplett ausgebrannt.

Bergisch Gladbach - Ein Laden in der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach (Rheinisch-Bergischer Kreis) ist am frühen Dienstagmorgen komplett ausgebrannt. In Bergisch Gladbach ist ein Geschäft komplett ausgebrannt. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Nach Angaben der Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 2.07 Uhr in der Früh. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Laden vollständig in Flammen, und die Schaufensterscheibe war geplatzt. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Gebäudes konnte verhindert werden. Feuerwehreinsätze Wohnhaus-Brand in Rüsselsheim: Feuerwehr rettet gehbehinderte Person Bereits gegen 2.30 Uhr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 3 Uhr. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit 50 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

Titelfoto: Feuerwehr Bergisch Gladbach