Feuerwehr muss per Drehleiter retten: Dichter Rauch aus mehreren Hauseingängen

Senftenberg - Wegen eines Kellerbrandes kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz in Senftenberg. Dutzende Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Zwei Personen wurden verletzt.

49 Personen wurden zum Teil per Drehleiter gerettet, berichtet die Feuerwehr. Zwei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Schweregrads und mussten medizinisch versorgt werden.

Man habe vorsorglich einen "Massenanfall von Verletzten" ausgerufen, sagte ein Feuerwehrsprecher zu TAG24: Alle Feuerwehren in der Region wurden verständigt, Krankenhäuser in Hoyerswerda, Dresden und Cottbus hielten sich bereit. Rettungshubschrauber wurden angefordert. Auch die Werkfeuerwehr vom BASF-Standort Schwarzheide eilte zum Einsatzort.

Wie es aus der Leitstelle Lausitz der Feuerwehr hieß, ereilte die Einsatzkräfte ein erster Notruf um 16.08 Uhr. Im Neubaugebiet an der Straße Niemtscher Weg qualmte und rauchte es aus mehreren Eingängen. Die Rettungskräfte mussten vom Schlimmsten ausgehen.

Um 17.53 Uhr habe man das Feuer unter Kontrolle gebracht, hieß es. Wann die Menschen wieder in ihre Wohnungen können, war am Abend noch unklar. Der Einsatz dauert an.

Die Polizei ermittelt zum Hergang.