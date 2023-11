Diese Idee ging nach hinten los: Schüler bleibt im Stuhl stecken

Maria Enzersdorf (Österreich) - Dumme Idee. In Österreich kam es zu einem besonders kuriosen Feuerwehreinsatz : Ein Schüler steckte mit dem Oberkörper in einem Stuhl fest und kam nicht mehr raus. Die Retter waren gefordert.

Der alarmierten Feuerwehr gelang es, den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien © Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf

So geschehen am Freitag in der Volksschule am Theißplatz von Maria Enzersdorf (Niederösterreich).

Weil ihm in der Pause wohl langweilig war, kam der Junge auf eine Idee. Er nahm sich den Drehstuhl und wollte Kopf voran zwischen Lehne und Sitzfläche hindurchrutschen. Das misslang allerdings. Der Grundschüler blieb im Stuhl stecken und kam nicht mehr raus. Die ratlosen Pädagogen wählten den Notruf.

Plötzlich hieß es: "Person in Notlage" - Ein Fall für die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf. Sofort machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg in die Schule.

"Der Bub, der bereits auf einem Tisch stabil gelagert wurde, war den Umständen entsprechend ruhig und zeigte sich bei seiner Befreiung äußerst kooperativ", berichten die Kameraden auf Facebook.

Die Retter gingen aufs Ganze: Ganz vorsichtig bohrten sie das Gestell des Unglücksstuhles auf. Eine Decke schützte den Knirps vor Verletzungen. Nach wenigen Minuten war der Schüler befreit.