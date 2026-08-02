Feuerwehr rückt zu Brand aus: Retter machen in Wohnung schrecklichen Fund

Fuldatal - Fast alle Bewohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits verlassen, für eine Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät: Ein Brand in Fuldatal hat am frühen Sonntag ein Menschenleben gefordert.

Die Feuerwehr konnte eine Frau nur noch tot bergen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizeiangaben des Präsidiums Nordhessen sind die Beamten gegen 5.40 Uhr über das Feuer im Fuldataler Ortsteil Rothwesten informiert worden. Sofort rückten zahlreiche Retter aus.

Bei der Ankunft dieser am Einsatzort stand eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in Flammen.

Bis auf eine Bewohnerin hatten alle Personen das brennende Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits selbst und glücklicherweise unverletzt verlassen.

Die Feuerwehrleute drangen in die Wohnung im Erdgeschoss vor, konnten eine Frau jedoch nur noch leblos auffinden. Das Alter der Toten gab die Polizei mit Mitte 60 an, weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen laufen.