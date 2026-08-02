Feuerwehr rückt zu Brand aus: Retter machen in Wohnung schrecklichen Fund
Fuldatal - Fast alle Bewohner hatten beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits verlassen, für eine Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät: Ein Brand in Fuldatal hat am frühen Sonntag ein Menschenleben gefordert.
Laut Polizeiangaben des Präsidiums Nordhessen sind die Beamten gegen 5.40 Uhr über das Feuer im Fuldataler Ortsteil Rothwesten informiert worden. Sofort rückten zahlreiche Retter aus.
Bei der Ankunft dieser am Einsatzort stand eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in Flammen.
Bis auf eine Bewohnerin hatten alle Personen das brennende Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits selbst und glücklicherweise unverletzt verlassen.
Die Feuerwehrleute drangen in die Wohnung im Erdgeschoss vor, konnten eine Frau jedoch nur noch leblos auffinden. Das Alter der Toten gab die Polizei mit Mitte 60 an, weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen laufen.
Diese umfassen auch die Brandursache, die noch unklar ist. Der durch das Feuer entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einem mittleren sechsstelligen Betrag. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa