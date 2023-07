02.07.2023 11:18 Feuerwehr übt Einsatz nach Fettexplosion in Eissporthalle

In Bremerhaven hat am Sonntagvormittag ein großer Feuerwehreinsatz in der Eisarena begonnen. Es handelt sich dabei um eine Übung.

Von Oliver Wunder

Bremerhaven - Derzeit findet in Bremerhaven ein großer Feuerwehreinsatz statt. Es handelt sich dabei um eine Übung. Zahlreiche Feuerwehrleute sind in Bremerhaven im Einsatz. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, ging es gegen 10 Uhr in der Eisarena Bremerhaven los. Folgendes Szenario müssen die Einsatzkräfte meistern. Während eines Eishockeyspiels kam es zu einer Fettexplosion. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Brandmeldeanlage löste aus und alarmierte die Feuerwehr. Ein Großteil der Zuschauer des Sportereignisses konnte die Eissporthalle eigenständig verlassen. Allerdings werden mehrere Personen im Gebäude vermisst. Die Eisarena ist stark verraucht, das erschwert die Rettung der im Gebäude befindlichen Personen. Wegen der hohen Anzahl der Vermissten und Verletzten hat die Regionalleitstelle weitere Einsatzkräfte aus Bremerhaven und dem Umland alarmiert. Während der Übung sollen die Bereiche rund um die Eisarena und den Wilhelm-Kaisen-Platz freigehalten werden.

