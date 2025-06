03.06.2025 11:08 1.943 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Akku in Flammen

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Asylheim in der Siedlerstraße in Alberoda ausrücken. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein Akku-Brand.

Von Lea Wunderlich

Brandalarm in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) am Dienstagmorgen!

Akkus in Asylheim fingen Feuer

Drei Bewohner evakuiert per Drehleiter

Zwei Personen verletzt

Gegen 6.30 Uhr rückten die Wehren aus Aue, Alberoda und Lößnitz zu einem Brand in einem Asylheim in der Siedlerstraße aus. Auslöser war laut Polizei ein überhitzter Akku eines E-Scooters. Bewohner brachten den Akku vom Wohnbereich in die Küche, durch die Feuerwehr wurde er dann ins Freie gebracht. Es entstand eine starke Rauchentwicklung in der Unterkunft. Das Gebäude mit etwa 50 Bewohnern musste evakuiert werden. Eine Person wurde laut Polizei vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. "Gegen den 45-jährigen Besitzer des Akkus (russischer Staatsangehöriger) wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt, da er im Verdacht steht, das Ladegerät manipuliert zu haben", heißt es abschließend von der Polizei. Erstmeldung: 3. Juni, 11.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.19 Uhr

Titelfoto: Niko Mutschmann