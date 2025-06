03.06.2025 11:08 1.006 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Akkus in Flammen

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Asylheim in der Siedlerstraße in Alberoda ausrücken. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein Akku-Brand.

Von Lea Wunderlich

Aue-Bad Schlema - Brandalarm in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) am Dienstagmorgen! Alles in Kürze Brandalarm in Aue-Bad Schlema

Akkus in Asylheim fingen Feuer

Drei Bewohner evakuiert per Drehleiter

Zwei Personen verletzt

Einsatz nach zwei Stunden beendet Mehr anzeigen In einem Asylheim in der Siedlerstraße in Alberoda kam es am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz. © Niko Mutschmann Gegen 6.30 Uhr rückten die Wehren aus Aue, Alberoda und Lößnitz zu einem Brand in einem Asylheim in der Siedlerstraße aus. Auslöser war nach ersten Informationen von vor Ort ein Akku-Brand beim Laden. Ein Bewohner hatte bemerkt, dass Akkus Feuer fingen. Die Akkus brannten aus und setzten dabei dichten Rauch frei, der sich im Gebäude ausbreitete. Das Gebäude wurde evakuiert. Nach Erstinformationen mussten drei Bewohner mithilfe einer Drehleiter an die frische Luft gebracht werden, und zwei Personen erlitten Verletzungen. Feuerwehreinsätze Müllcontainer abgefackelt: Polizei ermittelt Die Feuerwehr war mit drei Angriffstrupps vor Ort. Die Akkus wurden ins Freie gebracht und das Haus belüftet. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch die Polizei vor Ort.

