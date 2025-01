19.01.2025 10:59 1.228 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Auto brennt in Werkstatt

In Bad Schlema kam es am Sonntagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Dort brannte ein Auto in einer Werkstatt.

Von Sarah Fuchs

Aue-Bad Schlema - Feueralarm im Erzgebirge! Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. © Niko Mutschmann Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Schlema, Wildbach und Schneebach wurden wegen einer starken Rauchentwicklung am heutigen Sonntagmorgen gegen 8 Uhr nach Bad Schlema in die Straße An der Mulde gerufen. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Schlema, Michael Kommichau, mitteilte, musste sich die Feuerwehr vor Ort gewaltsam Zugang ins Gebäude verschaffen. Im Inneren entdeckten sie dann in der Werkstatt ein brennendes Auto. Dabei hatte das Feuer bereits auf das Lager übergegriffen. Feuerwehreinsätze Passant bemerkt Rauch: Feuerwehr findet Toten in brennendem Laster Insgesamt kamen drei Angriffstrupps zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Mit einer Drehleiter wurde währenddessen den Dachbereich kontrolliert. Informationen zum entstandenen Sachschaden und zur Brandursache liegen noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Niko Mutschmann