23.12.2023 16:27 500 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Samstag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Thermalbad Wiesenbad gebrannt.

Von Victoria Winkel

Thermalbad Wiesenbad - In Thermalbad Wiesenbad (Erzgebirgskreis) hat es am Samstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. In Thermalbad Wiesenbad hat es am Samstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. © Ronny Küttner Die Feuerwehr wurde gegen 14 Uhr zum Brandort gerufen. Das Feuer war im Heizungsraum ausgebrochen. Um alle Glutnester zu erreichen, musste eine Zwischendecke geöffnet werden. Nach Informationen vom Unglücksort musste eine Frau mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Feuerwehreinsätze Adventskranz sorgt für heftigen Wohnungsbrand Insgesamt waren etwa 80 Kameraden der Feuerwehren aus Wiesa, Schönfeld und Buchholz im Einsatz. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: Ronny Küttner