13.03.2024 06:31 1.720 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Brand in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in Hohndorf (Erzgebirge) brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer aus.

Von Julian Winkler

Hohndorf - Feuerwehreinsatz in Hohndorf (Erzgebirge): In der Nacht auf Mittwoch brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Mittwoch zu einem Wohnungsbrand im Erzgebirge aus. © André März Gegen 23 Uhr rückte die Feuerwehr zur Rödlitzer Straße aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte das erste Obergeschoss eines Wohnhauses. Schnell machten sich die Feuerwehrleute an die Löscharbeiten. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Haus belüftet. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

Titelfoto: André März