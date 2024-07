Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Bus fackelt komplett ab!

Lößnitz - Großer Feuerwehreinsatz im Erzgebirge am Samstagabend! Ein Bus stand lichterloh in Flammen. Glücklicherweise hatte das tonnenschwere Fahrzeug keine Fahrgäste mehr geladen.

Völlig ausgebrannt! Vom Bus bliebt nur noch das "Gerippe" übrig. © Niko Mutschmann

Gegen 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr auf die S283 bei Lößnitz gerufen. Dort stand ein Gelenkbus in Vollbrand, dunkler Rauch stieg in die Höhe!



Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit Wasser und Schaum. Laut ersten Informationen war das Fahrzeug nicht mit Fahrgästen beladen. Der Busfahrer kam zur Kontrolle in ein Krankenhaus.

Der Bus wurde durch den Brand völlig zerstört. Übrig blieb nur noch das "Gerippe" des Fahrzeugs.