Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Rakete löst Waldbrand aus

Schwarzenberg - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge : In Schwarzenberg musste am Freitagabend ein Waldbrand gelöscht werden.

In Schwarzenberg musste die Feuerwehr am Freitag einen Waldbrand löschen. (Symbolbild) © 123/Jörg Hüttenhölscher

Wie die Polizei mitteilte, hatte Zeugen beobachtet, wie kurz nach 22 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus an der Karlsbader Straße heraus eine Silvesterrakete gezündet wurde.

"Teile dieser Silvesterrakete schlugen in einem kleinen Waldstück gegenüber dem Mehrfamilienhaus ein. In der weiteren Folge entwickelte sich im Unterholz ein Waldbrand von etwa 25 Quadratmetern", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den Brand schnell löschen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwarzenberg, Sachsenfeld, Crandorf und Heide mit insgesamt 40 Kameraden.

Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Verletzte gab es nicht.