18.12.2023 11:34 Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Zwei Bewohner aus Haus gerettet

Die Feuerwehr musste am Montagvormittag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eibenstock löschen.

Von Victoria Winkel

Eibenstock - Feuerwehreinsatz in Eibenstock (Erzgebirgskreis): Ein Mehrfamilienhaus ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. In Eibenstock hat es am Montag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. © Niko Mutschmann Die Feuerwehren wurden am Montag gegen 9.30 Uhr zur Vorderen Rehmerstraße gerufen. Dort brannte es im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Ebenso, wie hoch der entstandene Schaden ist. Die Einsatzkräfte konnten zwei Bewohner, die wegen des Feuers nicht mehr aus dem Haus kamen, retten. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist nach Informationen vom Brandort aktuell nicht bewohnbar.

Titelfoto: Niko Mutschmann