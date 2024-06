Feuerwehreinsatz im Landkreis Zwickau: Brand in Wohnung ausgebrochen

Oberlungwitz - Feuerwehreinsatz in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau ) am Sonntagabend!

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau) aus. © Andreas Kretschel

Gegen 21 Uhr war in einem Wohnhaus an der B173 ein Brand ausgebrochen. Schnell rückte die Feuerwehr an, die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen.

Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Im Einsatz war auch der Rettungsdienst und die Polizei.